Abbazappa`s Musikthema am Dienstag 2 Februar 2021 / 20:00 bis 21:00 #Die Vergangenheit feiern und in die Zukunft schauen# Mit Children Of Bodom(One two three) Say Never Look Back, mit David Bowie, A Better Future, mit Heinz Rudolf Kunze, Die Zeit ist reif, The Libertines, The Good Old Days u.a gute Songs Danke fürs mithören