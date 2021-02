Am Montag, 1. Februar dreht sich bei „Hellas Radio“ alles um den „International Greek language Day“ (Παγκόσμια μέρα ελληνικής γλώσσας, „Internationaler Tag der Griechischen Sprache“), der am 9. Februar gefeiert wird. In der Sendung kommen Lehrpersonen und Studentinnen und Studenten der Griechischen Sprache zu Wort. Durch die Sendung begleiten euch Caterina Latsi Nazzaro und Roula Arampetsika. Für mehr Informationen, Kommentare und Wünsche schreibt an hellas@rabe.ch

Hellas Radio, Montag 1. Februar 2021, 19:00-20:00 Uhr