im RaBe-Info geht es heute um Kritik an der bundesrätlichen Klimastrategie und wir beginnen die Serie zum 50-Jahre Jubiläum des Frauenstimmrechts in der Schweiz in einem kleinen Walliser Bergdorf.

Scharfe Kritik an Klimastrategie des Bundesrates

Die Schweiz soll bis im Jahr 2050 keine Treibhausgase mehr ausstossen. Dieses Netto-Null-Ziel hatte der Bundesrat bereits 2019 beschlossen.

Vergangene Woche hat er nun die entsprechende Klimastrategie präsentiert. Diese knüpft an das revidierte CO2-Gesetz an, welches eine Senkung der Treibhausgase um 50 Prozent bis 2030 vorsieht.

Als innovations- und finanzstarkes Land mit fast CO2-freier inländischer Stromproduktion sei die Schweiz in einer guten Ausgangslage um dieses Ziel zu erreichen, so der Bundesrat.

Die Dringlichkeit der neuen Klimastrategie wurde dann vor allem durch das Bundesamt für Umwelt unterstrichen. Die Temperaturen würden hierzulande doppelt so schnell steigen wie global, betonte die zuständige Direktorin Katrin Schneeberger, an der entsprechenden Medienkonferenz.

Es scheint, als habe der Bundesrat die Klimakrise nun tatsächlich anerkannt. Trotzdem musste er auch für die jüngste Klimastrategie bereits wieder Kritik einstecken. In den Augen der grünen Parteien und dem Klimastreik ist die Strategie nämlich nach wie vor unzureichend. Doch weshalb? Wir haben nachgefragt beim Klimastreik Schweiz.