des is Leben@gespielte Lieder 2Febr 2021

183 SENDUNGEN 02.02.2021

Die Vergangenheit feiern und in die Zukunft schauen

gespielte Lieder

01 The Libertines – Music When the Lights Go Out 2004

02 The Libertines – The Good Old Days 2002

03 The Knack – Don’t Look Back 1992

04 The Remains – Don’t Look Back 1998

05 Television Personalities – Do You Think If You Were Beautiful You’d Be Happy 2000

06 Television Personalities – She Lives For The Moment 1996

07 Television Personalities – I Was A Mod Before You Was A Mod

08 Iron City Houserockers – Have a Good Time (But Get Out Alive 1980)

09 Promise of Redemption – Looking Forward To The Future 2005

10 Rare Earth – We’re Gonna Have A Good Time 1972

11 Children Of Bodom – Say Never Look Back 2019

12 Alles mit Stil – Leben 2021

13 David Bowie – A Better Future 2002

14 Heinz Rudolf Kunze – Die Zeit ist reif 2020

15 Hans Söllner – Schau ned zruck 2002