Gestatten? Dating und Corona!

Wie datet man in Zeiten von Corona? Wir von Botz3000 wollen es wissen!

Wie gelingt das perfekte Date in Pandemie-Zeiten?

Und gibt es noch analoge Alternativen zu Tinder, Badoo, Lovoo, Partnership?

Frage um Frage…..Was schon mal außer Frage ist:

Kreativität ist das Top-Kriterium bei der Partner*innen-Suche. Schliesslich muss Mensch sich in Pandemiezeiten ordentlich was einfallen lassen, um überhaupt in die Nähe von potentiellen Seelenverwandten zu kommen.

Peter und Mia erzählen dir im Interview mit Stéphanie wie es ist, als Single in Zeiten der Pandemie und verraten dir wie Dating heute im 2021 funktioniert!

Und last but not least:

Heute am Mikrofon, mit viel Unterhaltung und guter Musik für dich: Kira und Paul! ♥

Hier gehts zur ganzen Botz3000-Sendung „Dating und Corona“: