Frauenporträts beleben die Untere Altstadt

Frauenbiografien sichtbar machen, das ist das erklärte Ziel der Freilicht-Ausstellung Hommage 2021. Noch bis am 30. Juni finden Flanierende zwischen Casinoplatz und Münsterplatz die Porträts von 52 Schweizer Frauen aus den letzten Jahrhunderten. Diesen Pionierinnen sei eines gemeinsam, erklärt die künstlerische Leiterin des Projekts, Liliana Heimberg: «Sie waren mutig und sie wagten zu ihrer Meinung zu stehen. Nämlich dass Frauen viel mehr können, als man ihnen zutraut. Alle porträtierten Frauen haben sich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen für die Chancengleichheit eingesetzt.»

Im Vorfeld zur Ausstellung haben Expert*innen aus jedem Kanton die Lebensgeschichte von fünf bis acht bemerkenswerten Frauen recherchiert. Lokale Schulklassen haben dann die Endauswahl getroffen – im Falle des Kantons Bern haben sie sich für Anna Tumarkin, erste Professorin der Schweiz und Amélie Moser-Moser, die sich Zeit ihres Lebens für die Schwächsten der Gesellschaft einsetzte, entschieden.

Dabei sei Hommage 2021 keineswegs ein Corona-Projekt. Dass Frauenbilder im öffentlichen Raum hängen sollen, dafür hat sich der Trägerverein bereits vor anderthalb Jahren entschieden. «Es ist uns ein grosses Anliegen, dass man auf diese Frauen stösst, dass man sie sieht. Dass man nicht schon ein Grundinteresse an solchen Biografien haben muss, um den Geschichten dieser Vorkämpferinnen zu begegnen», so Heimberg im Interview mit RaBe.

Neben jedem aufgekleisterten Porträt gibt es einen QR-Code. Über diesen gelangen Interessierte auf die Webseite von Hommage 2021 und können sich dort über die abgebildete Frau informieren. Zudem gibt es zu jedem einzelnen Porträt ein Zitat zu hören. So schrieb zum Beispiel Hanny Wallimann-Bracher aus dem Kanton Obwalden 1965 in einem Brief an den damaligen Nationalrat Kurt Furgler: «Ich sammle wenn ich Zeit habe Männerunterschriften fürs Frauenstimmrecht in der Gemeinde Sarnen. Wenn ein Akademiker sagt «Bin nicht dafür! Das gäbe ein Ruck nach Links!» So glaube ich, dieser Herr ist nicht reif für die Demokratie!»

Alle 179 Frauenporträts, also auch diejenigen, die es nicht in die Ausstellung geschafft haben, gibt es hier nachzulesen und nachzuhören.