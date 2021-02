Kann künstliche Intelligenz Kunst?

Im Museum für Kommunikation dreht sich in der aktuellen Ausstellung «Super – Die zweite Schöpfung» alles um die Frage der menschlichen Selbstoptimierung. Dabei spielen natürlich auch Technologie, Künstliche Intelligenz und Digitalisierung eine zentrale Rolle. Ergänzend zur Ausstellung hat die Audiobande in Zusammenarbeit mit Wissenschaftsjournalist Roland Fischer einen Podcast geschaffen, dem ebenfalls die Superheldenmetapher zugrunde liegt. «Wir haben uns gefragt, was ein Super-Podcast wäre, also ein Podcast, der über sich selber hinauswächst», erklärt Fischer.

Herausgekommen ist Supernova, eine achtteilige Audio-Serie, die das Verhältnis von KI und Kunst beleuchtet, also derjenigen Sparte, die auch schon als die letzte Bastion des Menschlichen bezeichnet wurde, weil es für Kunst etwas brauche, was nicht programmierbar sei: Kreativität.

Im ersten Teil von Supernova beschäftigen sich die beiden Hosts Jennifer Khakshouri (Kulturjournalistin und Teil der Audiobande) und Roland Fischer mit dem Aspekt des Kopierens. Dabei lassen sie unter anderem die künstliche Stimme von Angela Merkel einen Scherzanruf bei Patrick Karpiczenko tätigen und sprechen mit einem Vertreter der SBB über diejenige Stimme, die seit Jahren in Bahnhöfen und Zügen zu hören ist.

In Supernova wird aber nicht nur über KI gesprochen, sondern diese wurde auch aktiv bei der Produktion eingesetzt. So hat die Audiobande beim Sounddesign mit KI-Musik-Tools herumexperimentiert, eine non-binäre KI-Stimme führt durch die Folge und demonstriert beispielsweise, welche verblüffende Auswirkung es auf die vermeintliche Vitalität von Moderator*innen hat, wenn deren Stimmen auch nur einen Tick verschnellert werden.

Wo das Kopieren aufhört und die Kunst beginnt, kann der erste Teil von Supernova nicht abschliessend beantworten. Dafür aber liefert er gute Unterhaltung und spannende Denkanstösse, wie weit die KI unseren Alltag bereits durchdrungen hat und besticht dabei mit stimmigem Storytelling und ausgeklügeltem Sounddesign.

Wir haben in die erste Episode von Supernova reingehört:

Insgesamt sind acht Supernova-Folgen geplant, die sich alle in irgendeiner Form um die Frage drehen, wie KI und Kunst interagieren. Die Episoden werden jeweils monatlich hier veröffentlicht. Die Ausstellung «Super – Die zweite Schöpfung» im Museum für Kommunikation kann hier im 360-Grad-Online-Rundgang besucht werden.