tHE hOTTEST mORNING sHOw In toWN

Playlist vom 10.02.21

The Bill Evans Trio – Stairway To The Stars

Art Tatum – Love For Sale

Tiny Grimes – Drinking Beer

Son House – Levee Camp Moan

Kamaal Williams – Salaam

Ezra Collective – Pure Shade

Cheb I Sabbah – I – Alla Al ‚Hbab; II – Hajti Fi Gurini

عبده العماري – الفراح المغرب

Ait Meslayene – El Fen

Kourosh Yaghay – Havar Havar

Amanar – Alghafait

Imarhan – Azzaman

Yazmin Lacey – Lately – Interlude

Kadhja Bonet – Honeycomb

Tommy Guerrero – Highway Hustle

Star Feminime Band – La Musique

Siti Muharam – Nyuki

Angel Bat Dawid & Tha Brothahood – Black Family

Algiers – Blood

Kutiman – Maasai

Forest Swords – Ljoss

Lydia Lunch – 3×3

The New Age Steppers – Fade Away

Viagra Boys – 6 Shooter

Girl Band – Laggard

Kit Sebastian – Mantra Moderne

Cyril Cyril – Animal

Dorian Wood – Círculos

Ester Poly – Wet

Bandit Voyage – Attendons demain

Melody Music – Polaroid

Rodríguez – Climb Up On My Music