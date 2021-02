Zug um Zug

Blaton hat einiges gemeinsam mit diese beiden Zitronenbäumchen. Genau wie sie haben wir heute unsere Reise ins Ungewisse gestartet. In unserer allerersten Sendung schauen wir uns in der Welt der Züge um. Wir fragen uns wohin diese beiden Zitronenbäumchen unterwegs sind. Reisen Sie in den Süden, wo’s wärmer ist um dort mit blick auf das türkisfarbenen Meer Wurzeln zu schlagen? Oder sind sie auf dem Weg in ihr Gewächshaus in den Berner Alpen? Der Fotograph hatte nicht darang gedacht sie zu fragen, darum werden wir es wohl nie wissen. Aber auch ohne dieses Wissen präsentieren wir dir eine Sendung voller Anekdoten und Aha-Erlebnisse rund ums Zugfahren. Du findest das todlangweilig? Da müssen wir dich enttäuschen. Wenn man mit der richtigen Person spricht, dann ist auch das scheinbar uninteressanteste Thema sehr spannend.

Der König der Züge



In etwas mehr als 81 Stunden kommt man von Paris bis Konstantinopel. In grossem Luxus und mit allen damaligen Annehmlichkeiten reiste man im 19 Jarhundert in den Orient. Helen Alt hat sich über diesen Zug informiert und nimmt dich mit auf eine Hörreise.

Mal ehrlich, Martin Kupky …

Unser Gast Martin Kupky ist Angebotsplaner für die SBB. Er entscheidet wo man mehr Waggons einsetzen kann und soll. Aber natürlich sprechen wir nicht einfach über Zahlen und Fakten, sondern über Geschichten. Martin Kupky war nämlich lange Zeit Zugbegleiter in den Nachtzügen und Sonderzügen der Deutschen Bahn. Was er da alles erlebt hat, warum er in Frankreich dutzenden Läden leerkaufte und wie er einen ganzen Zug in Panik versetzte mit einer unüberlegten Ansage erzählt er uns im Talk.

Mary Ventura und das neunte Königreich

Das ist eine Geschichte der Autorin Sylvia Plath aus dem Jahr 1952. Eine junge Frau wird von ihren Eltern in einen Zug gesetzt, das Ziel ist ihr völlig unbekannt. Doch irgendwas ist komisch an dieser Reise. Sie erfährt, dass ihr Ziel das neunte Königreich ist. Es ist das Königreich der Negation und des eingefrorenen Willens. Aber Mary will dies nicht hinnehmem. Susanne Grädel hat diese Geschichte zusammengefasst.

