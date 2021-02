Indonesien Freihandelsabkommen

Heute im RaBe-Info starten wir unsere Abstimmungsserie mit einem Blick auf das Freihandelsabkommen mit Indonesien. Zudem beleuchten wir, warum gehörlose Menschen trotz verankertem Diskriminierungsschutz immer noch sehr oft von Diskriminierungen betroffen sind und warum die Direktorin des Kunsthauses Baselland eine telefonische Kunst-Sprechstunde eingerichtet hat.

Freihandelsabkommen mit Indonesien

Am 7. März stimmt die Schweizer Stimmbevölkerung ab über ein Freihandelsabkommen mit Indonesien. Der Urnengang kommt zu Stande weil ein Referendum dagegen eingereicht wurde.

Das zentrale Thema ist dabei der künftige Umgang mit dem umstrittenen Palmöl. Bis anhin kommt sowohl zertifiziertes Palmöl in die Schweiz als auch Palmöl ohne Label. Kommt das Freihandelsabkommen zu Stande, so könnte nur sogenanntes RSPO-Palmöl von Zollvergünstigungen profitieren. Bundesrat und Parlament erhoffen sich dadurch mehr Nachhaltigkeit, denn unzertifiziertes Palmöl wäre somit auf dem Markt schlechter gestellt und hätte viel weniger Chancen noch in die Schweiz importiert zu werden.

Die Befürworter*innen des Freihandelsabkommens argumentieren, dass eine solche Nachhaltigkeitsklausel ein Richtungswechsel darstelle, der honoriert werden müsse. Das Abkommen mit Indonesien könne somit in Zukunft als Vorbild dienen, schliesslich verhandelt die Schweiz (resp. Die Europäische Freihandelsassoziation EFTA mit Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island) zur Zeit unter anderem auch noch mit Malaysia und verschiedenen südamerikanischen Ländern über ein solches Abkommen.

Die Gegner*innen befürchten jedoch, dass mit Zollreduktionen noch mehr Palmöl importiert werde. Gütesiegel hin oder her, die Schweiz sollte sich weitgehend vom billigen Palmöl verabschieden und auf nachhaltigere Quellen setzen.

Aus wirtschaftlicher Sicht mache das Abkommen Sinn, da Indonesien mit seinen bald 300 Millionen Einwohner*innen mittlerweile zu einer der grössten Volkswirtschaften Asiens gehöre, so die Befürworter*innen. Für den Schweizer Export sei somit der Abbau von Handelshemmnissen ein Gewinn. Gegner*innen bemängeln jedoch fehlende Tierschutzklauseln, Menschenrechtsverletzungen sowie drohendes Preisdumping für einheimische Öle, die teilweise in Konkurrenz stehen zum Palmöl.

Diskriminierung von Gehörlosen

Im vergangenen Jahr wurden dem Schweizerischen Gehörlosenbund 108 Diskriminierungsfälle gemeldet, das geht aus seinem aktuellen Jahresbericht hervor. Im Vergleich zum Vorjahr stagnierten die Zahlen und dies obwohl Corona das Alltagsleben im vergangenen Jahr in vielen Bereichen heruntergefahren hat. Dabei sei die gesetzliche Grundlage eigentlich klar: Sogar in der Bundesverfassung (Art. 8) ist festgehalten, dass Benachteiligungen von Menschen mit einer Behinderung beseitigt werden müssen.

So verortet Sandrine Burger, Mediensprecherin des Gehörlosenbundes, die Probleme denn auch nicht auf der Gesetzesebene: «Theoretisch ist die Schweiz für Gehörlose ein Paradies, denn die Gesetze sind da und sie beschützen hörbehinderte Menschen in fast allen Bereichen.» Vor allem an der Umsetzung hapere es, zum Beispiel wenn es darum geht, Arbeitnehmenden einen Dolmetscher zu bezahlen. Die IV verweigere sich öfters, erst wenn der Rechtsdienst des Gehörlosenbundes sich einschalte, werde grünes Licht gegeben.

Telefonsprechstunde für Kunst

Viele Museen lassen sich so einiges einfallen, um in Zeiten von Corona ihre Ausstellungsinhalte trotz Lockdown irgendwie zugänglich zu machen. Hilfestellung bietet dabei oftmals das Internet. Doch was ist eigentlich mit denjenigen Menschen, die nicht internetaffin sind? Beispielsweise älteren Semester, die vielleicht nur mit einem Telefon ausgestattet Zuhause sitzen?

Diese Überlegungen hätten zur Idee der Kunsthotline geführt, sagt die Direktorin des Kunsthaus Baselland Ines Goldbach. Wochentags zwischen 10 – 12 Uhr bedient sie höchstpersönlich die Hotline, um sich mit interessierten Anrufer*innen während 10 Minuten über Kunst zu unterhalten. «Wir haben damit gerechnet, dass sich vor allem ältere Menschen melden. Die Kunsthotline wird aber sehr rege von allen Generationen genützt», sagt Goldbach. In den Anrufen würden oft die Exponate der aktuellen Ausstellung thematisiert, aber eben nicht nur. «Es geht ganz klar auch um den sozialen Austausch. Schliesslich ist dies auch Teil der «normalen» Kunstvermittlung: das Gespräch und den Dialog suchen und einander so unterstützen.»

Im Kunsthaus Baselland wird vor allem zeitgenössische und experimentelle Kunst gezeigt, so stellt etwa die aktuelle Ausstellung «Nachleuten. Nachglühen» Videoinstallationen und ihre Wegbereiter ins Zentrum. Dass sich darüber sehr wohl sehr anschaulich am Telefon sprechen lässt, verdeutlicht Ines Goldbach am Beispiel von René Pulfers Installation «Swiss National Bank Security»