Gob Squad auf der Suche nach der guten Zeit

Krisen sind Zeiten, in denen viele auf sich selber zurückgeworfen werden. Wer den ganzen Tag alleine im Homeoffice sitzt, stellt sich vielleicht irgendeinmal die Frage: Was mach ich hier eigentlich? Was passiert da draussen? Wo ist die gute Zeit?

Das hat sich auch Gob Squad gefragt, ein performatives Kollektiv bestehend aus sieben Mitgliedern aus Deutschland und Grossbritannien. Seit nunmehr 25 Jahren gehört es zum Konzept von Gob Squad, Kunst, Theater, digitale Medien und das echte Leben zu vermischen. Das passiert auch in der neusten Performance «Show Me a Good Time», worin sich Gob Squad in Bern auf eine dreitägige Suchen nach eben dieser guten Zeit begeben.

Mit Kameras ausgestattet durchstreifen drei Mitglieder von Gob die Berner Innenstadt und Umgebung, wobei das Publikum Zuhause via Live-Stream mitverfolgen kann, wie die Suchaktion verläuft. «Wir loten die Frage aus, welchen Sinn Performance, Theater und Rituale haben, insbesondere auch in Krisenzeiten», sagt Bastian Trost, der seit 18 Jahren Teil von Gob Squad ist. «Krisen werfen ein anderes Licht auf die gute Zeit.»

In «Show Me a Good Time» spielt auch der Faktor Zeit eine wesentliche Rolle. «Unsere Leben sind durchgetaktet und werden quasi von Uhren bestimmt», sagt Trost. Das wirkt sich natürlich unweigerlich auch auf die Frage aus, wann denn eine gute Zeit in welcher Form stattfindet oder überhaupt stattfinden darf.

Bastian Trost im Interview mit RaBe:

«Show Me a Good Time» Live-Streaming aus dem Schlachthaus Theater und der Stadt Bern:

DO 18.2. 18:00 –21:00 / FR 19.2. 21:00 –24:00 / SA 20.2. 15:00 –18:00 Tickets gibts hier

Gob Squad lädt zudem zum digitalen Mitagessen: Eindrücke teilen, Fragen einbringen oder einfach auch nur übers Wetter reden …. den Link du den Zoom-Meetings gibst hier