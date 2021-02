tHE hOTTEST mORNING sHOw In toWN

Playlist vom 17.02.21

Eden Ahbez – La Mar

Infinite Bisous – Your Mind

Leoni Leoni – You’re Beautiful Seen From The Back

Julia Holter – Feel You

Cindy Lee – I Don’t Want To Fall In Love Again

Perrine 3000 – Le Roy

The Notwist – Ship (feat. Saya)

Kali Malone – Sacrificial Code I

Fat Jon & Styrofoam – Runnin‘ Circles

Takayuki Shiraishi – Break Free

Massive Attack – Blue Lines

Tricky – Doorway (No More Mix, feat. LOUISE)

Django Django – Spirals

Gulp – Let’s Grow

Allah-Las – No Voodoo

Goat Girl – The Man

Girls Names – Drawing Lines

Kush K – CMYK

Tied & Tickled Trio – Aelita 3

Emma Ruth Rundle – Fever Dreams

BEAK> – I Know

JPEGMAFIA – Keltec!

Tierra Whack – Peppers And Onions

BabyFace Ray x Rio x Detroit Type Beat – Unf*ckwitable

Tame Impala – Let It Happen

Benny Sings – Rolled Up (feat. Mac Demarco)

Helado Negro – Sabana De Luz (Live At KCRW)

Anderson .Paak – The Bird

Kendrick Lamar – Wesley’s Theory (feat. George Clinton, Thundercat)

Ms Nina – Resaca

Bookworms – African Rhythms

Cassius Select – Sicko Groove

V.I.C.A.R.I. – Pascià

The Urban Cru – Go (Chez Damier Classic Mix)

Wah-cHU-kU – You Know What You Need To Do

Amazones De Guinée – Samba

El Timba – Descarga Bontempi

All Star African Drum Ensemble – Egyptian Drums (Belly Dance)

Hallouminati – Komboloi