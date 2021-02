Schall und Rauch mit Album Verbunde

Vorletzten Freitag war Schall und Rauch mit ihrem Album Verbunde bei uns in der Sendung. Mägerli Muck, De Schmal und DördiÖrdi inspiriert von den goldigen 90er- Jahren kombinieren klassische Funk-, Soul-, Blues- und Jazzsamples mit guten Reimketten. Die drei Jungs strahlen die Liebe zur Musik, dem Hip Hop und dem Sprechgesang Rap nur so aus – das Ur-Prinzip des Hip Hop Love, Peace & Unity verkörpern sie einmalig und inspirierend – im Sinne einer Gemeinschaft und eine Leidenschaft fürs Leben. All for one, one for all.

Wie Schall & Rauch anfangs der 2000er Jahren entstand, welche Einflüsse die Zürcher-Rap-Crew prägten, warum sie so lange im Untergrund waren und wie sich das Album anhört könnt ihr gerne nachhören.

Diä Crew!