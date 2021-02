WETTBEWERB 7: ICH DACHTE MORGEN SEI IMMER, LÄRM IN BERN

«(Audio) bewegt» heisst es dieses Jahr am SONOHR Radio & Podcast Festival. Das Festival aus Bern bietet drei Tage voller Hörerlebnisse und Streifzüge durch den Stadtraum und die Welt darüber hinaus: Wie verändert sich unser Hören, wenn wir alleine oder gemeinsam hören? Draussen oder drinnen? Unterwegs oder daheim? Zeitgleich oder zeitversetzt?

Der nationale Wettbewerb des SONOHR Festivals verlässt nach zehn Jahren erstmals den Kinosaal und macht auf sieben ausgewählten Radiostationen in der ganzen Schweiz halt.

Hier auf RaBe hörst du zwei Stücke:

ICH DACHTE MORGEN SEI IMMER

HÖRSPIEL von Lia Schmieder, Produktion: Lia Schmieder, Claudio Bucher mit Claudio Bucher, Lilli Lorenz, Hans-Caspar Gattiker, Wiebke Kayser, Thomas Douglas, Samuel Braun, David Michael Werner, Fabian Vogt, 2019, 40 Min

Die Trennung liegt schon länger zurück, als sich zwei wieder treffen. Sie und Er. Sie erinnern, doch oft ganz anders. Sie springt dabei durch Zeiten und Zustände nach der Trennung. Dort verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion allmählich und in dieser Zwischenwelt tauchen Wesen auf, die beim Versuch zu verstehen und auszuhalten helfen: Dämonen, Plastiksäcke, Käfer und Vögel. Sie gehen ein Stück vorwärts mit ihr, lehren sie sprechen und leben und allein, nicht mehr ganz so allein zu sein.

LÄRM IN BERN

HÖRSTÜCK von Jeannette Wolf, 2020, 10 Min.

Wo die Laubbläser dröhnen, das Putzmobil rotiert Der Hubschrauber rattert, der Glascontainer klirrt Die Strassenbahn um’s Eck kriecht

Da ist meine Heimat, ist mein Ohr schockiert

Vom akustischen Irrsinn am Wohnort der Autorin in Bern. Vom Trämliterror in der Nähe ihres Balkons. Von einer Wegbeschreibung in Zürich, die nachhaltig traumatisiert.

sonOhr «on air», Sonntag 28. Februar 2021, 15:00-16:00 Uhr

