185 Sendung 02.03.2021

Gespielte Lieder

01 Bob Dylan & The Band – Crash On The Levee (Down In The Flood 1971)

02 Faces – Debris 1971

03 Rod Stewart – Maggie May 1971

04 Rory Gallagher – Just The Smile 1971

05 Serge Gainsbourg feat Jane Birkin- Ballade de Melody Nelson 1971

06 Emerson Lake & Palmer – Are You Ready Eddy 1971

07 Fiddler’s Green – Auld Lang Syne 2021

08 The Dead Daisies – Holy Ground (Shake The Memory 2021

09 Michael Schenker Group feat Ralf Schepers – Devil’s Daughter 2021

10 Michael Schenker Group feat Ronnie Romero – Sail the Darkness 2021

11 Alice Cooper – Social Debris 2021

12 Janis Joplin and Full Tilt Boogie Band – Get It While You Can 1971

13 Kraftwerk – Heavy Metal Kids Live 1971