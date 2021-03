Bärner Platte – Analog vor digital

Streaming und Download zum Trotz! Serge Bertoud betreibt den Berner Plattenladen Serge and Peppers Records und versorgt Subkutan in der Rubrik Apropos seit zwei Jahren mit Musiktipps. Was motiviert ihn, bei all den digitalen Angeboten heute noch einen Plattenladen zu betreiben? Was braucht es, um Kund*innen anzuziehen, die CD’s und Platten kaufen? Und wie ist sein Laden zu einem Kulturort geworden? Darüber spricht er mit Jeannette Wolf im Subkutan Talk. Ausserdem blicken sie auf zwei Jahre Apropos-Tipps für Subkutan zurück.

Die Playlist „Sergify“ auf Spotify von Serge Bertoud.