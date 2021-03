Wir feiern 25 Jahre RaBe!

Juhuuui, unser Community-Radio feiert sein 25-jähriges Bestehen! Am 1. März 1996 ging RaBe zum ersten Mal „On Air“ und hat sich seither zum buntesten & vielfältigsten Radiosender in der Region Bern etabliert. Genau darum feiert RaBe seinen 25. Geburtstag unter dem Jubelmotto „Unity in Diversity“! Wenn alles gut geht und uns das Corona-Virus nicht noch mehr Striche durch die Rechnung macht, feiern wir unser Jubiläum ab Mai mit vielen tollen Events in der Zwischennutzung „Sollbruchstelle Dazwischen“ im Mattenhof-Quartier. Bis dahin beglücken wir euch auf unserer Jubiläumsseite mit exklusiven Playlists von unseren Sendungsmachenden und wunderschönen Siebdruckmotiven zum bestellen! (Sc)haut rein! 😀