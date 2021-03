«Die eigene Stimme zu hören ist wie Folter»

Wie kann man einem Publikum eine Erfahrung bescheren, die trotz geschlossenen Theatern und Konzertsälen möglichst nahe an einem analogen Theater- oder Konzertbesuch ist? Mit dieser Frage haben sich die beiden Luzerner Remo Helfenstein und Patrick Müller beschäftigt. Ihre Antwort: Die Hörcollage «Quando sei solo ci sono milioni con te», die auch als sinnlicher Audiowalk funkioniert.

«Man muss gehen, wenn man sich das anhört, dann funktioniert der Rhythmus am besten», sagt Patrick Müller. Seine Empfehlung: Nicht von Zuhause loslaufen, sondern sich gezielt an einen Startpunkt begeben und dann erst mit Hören beginnen. So werde das Stück beziehungsweise der Spaziergang mit der Audiocollage auf den Ohren vergleichbar mit einem Theaterbesuch.

Was die Hörer*innen unterwegs zu hören bekommen, hat den Menschen, die zur Hörcollage beigetragen haben, offenbar einiges abverlangt. Und dies obwohl der Auftrag doch eigentlich ein simpeler war. Remo Helfenstein und Patrick Müller forderten Bekannte und befreundete Künstler*innen dazu auf, sich über Kopfhörer ein Lied ihrer Wahl anzuhören, dazu zu singen, das Gesungene aufzunehmen, danach über den Song zu sprechen und das ganze als Sprachnachricht einzureichen. Normalerweise würde sich ihr Umfeld ja gerne in jedes künstlerische Abenteuer stürzen, sagt Patrick Müller. In diesem Fall aber seien die Hemmungen gross gewesen. «Seine eigene Stimme zu hören, ohne dass diese musikalisch eingebettet ist, ist eine Art von Folter», sagt er lachend.

So einfach der Auftrag an die Kunstschaffenden und Bekannten war – darunter beispielsweise Daniel Fontana, Evelinn Trouble, Phil Hayes und Rea Dubach – umso komplexer ist das, was Remo Helfenstein dann aus den Sprachnachrichten zimmerte: eine rund 30-minütige Audiocollage, in der er gesungene Parts und Erklärungen aus den Sprachnachrichten mit eigenen Soundfiles zu einem poetischen, organischen Ganzen verwebt.

«Quando sei solo ci sono milioni con te» besticht durch Rhythmus und vor allem durch Intimität. Es ist genau das Nichtperfekte, das Zerbrechliche, Rohe und Fragile, das berührt und einem tatsächlich einen kurzweiligen Besuch in einer künstlerischen Institution beschert. Im guten alten Kopfkino.

Beitrag zum Audiowalk mit Ausschnitten:

Den Audiowalk «Quando sei solo ci sono milioni con te» gibst bis 19.3. auf der Webseite des Bad Bonn oder direkt bei Soundcloud zu hören.