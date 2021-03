«Für Šhvicer*innen mit Wurzeln von überall!»

Wie ist es, als Kind Weihnachten in der Schweiz zu erleben, wenn die Eltern einer anderen Religion als dem Christentum angehören? Müssen sich Muslim*innen von Terrorismus distanzieren? Oder: Was macht die ständig gestellte Frage «Woher kommst du wirklich?» mit Menschen, die nicht dem Bild einer typischen Schweizerin entsprechen? Über solche Themen berichtet das multimediale Projekt Baba News.

«Leute mit Migrationsgeschichte sind zwar stark in der Schweizer Bevölkerung vertreten. Blickt man aber in die Medienhäuser, so gibt es kaum Journalist*innen mit Wurzeln im Ausland. Und wenn Migrant*innen teil der Berichterstattung sind, so werden sie oft in einem negativen oder stereotypen Kontext dargestellt», erklärt Chefredaktorin Albina Muhtari die Notwendigkeit eines solchen Projektes. Statt über Menschen mit Migrationsgeschichte zu reden sollen sie bei Baba News gleich selbst zu Wort kommen.

Nach drei erfolgreichen Jahren in Freiwilligenarbeit möchte sich die Redaktion nun professionalisieren. Geplant ist die Schaffung von drei Stellen à 4’000 CHF brutto. Um dieses Ziel zu erreichen hat Baba News nun ein Crowdfunding gestartet.