Zum feministischen Kampftag

Heute zum internationalen feministischen Kampftag am 8. März geht’s darum, wie Sexismus den Journalismus kaputt macht. Zudem gibt es einen Bericht über Gender und Kirche – Religion und Feminismus, geht das?! Und: Heute wird im Nationalrat diskutiert, ob die Läden in Zukunft auch am Sonntag öffnen sollen. Dies nachdem der Kanton Bern gestern deutlich gegen mehr Sonntagsverkäufe gestummen hat.

Den Podcast zur Sendung gibt’s hier:

Wie Sexismus Journalistinnen bedroht

Am heutigen feministischen Kampftag veröffentlicht Reporter ohne Grenzen RSF einen Bericht (nur auf Englisch erhältlich), der sich mit der Diskriminierung von weiblichen Medienschaffenden auseinandersetzt.

Die Zahlen darin sind schockierend: 112 Journalist*innen aus der ganzen Welt haben den Fragebogen beantwortet, 84% davon gaben an, dass weibliche Medienschaffende in ihrem jeweiligen Land Sexismus ausgesetzt seien. «Über alle Länder und Weltregionen hinweg sehen sich Journalistinnen grösseren Problemen gegenüber als ihre männlichen Kollegen», sagt Juliane Matthey, Pressereferentin von RSF im Interview mit RaBe.

Die geschlechtsspezifische Gewalt habe unterschiedliche Formen – die Rede ist von sexueller Belästigung durch Interviewpartner, von frauenverachtenden Hasskommentaren im Netz bis hin zu Benachteiligungen gegenüber männlichen Kollegen. 7% der Befragten gaben sogar an, dass in ihrem Land Journalistinnen vergewaltigt wurden.

Für die Betroffenen sei jegliche Art von geschlechtsspezifischer Gewalt in vielen Fällen traumatisch. Oft führten diese Traumata dazu, dass Journalistinnen sich selbst zensieren oder gar ihren Beruf aufgeben, weswegen durch die sexistische Diskriminierung auch der journalistische Pluralismus Schaden nehme, so Matthey.

10 verkaufsoffene Sonntage?

Gestern entschied sich die Stimmbevölkerung des Kantons Bern gegen zusätzliche Sonntagsverkäufe: Rund 54% sagten Nein zu einer Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Im Kanton Bern sind somit weiterhin nur zwei verkaufsoffene Sonntage pro Jahr möglich.

Doch das Thema bleibt ein Politikum. Heute Nachmittag diskutiert der Nationalrat darüber, ob innerhalb des Covid-19-Gesetzes ganze zehn Sonntagsverkäufe pro Jahr erlaubt werden sollen. Befürworter*innen argumentieren, dass ausgedehnte Öffnungszeiten die leeren Kassen der Geschäfte wieder füllen werden.

Anders sehen dies aber unter anderem die Gewerkschaften. «Die Verkäuferinnen wollen nicht mehr Sonntagsarbeit. Sie wollen einen freien Tag pro Woche», sagt Leena Schmitter, Mediensprecherin von der UNIA im Interview mit RaBe. Ausserdem würden Kundinnen und Kunden trotz liberalisierter Öffnungszeiten nicht mehr Geld ausgeben.

Religion und Feminismus

Im öffentlichen Diskurs wird Religion oft mit der Unterdrückung der Frau verbunden, zuletzt auch im Abstimmungskampf um das Verhüllungsverbot.

Religion und Feminismus ist jedoch nicht per se ein Widerspruch, es gibt auch emanzipatorische Religion. Die evangelische Theologin Claudia Janssen ist seit 2016 Professorin für Feministische Theologie und Theologische Geschlechterforschung an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel. Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit der feministischen Bibelauslegung und ist u.a. auch Mitglied des Herausgabekreises der Bibel in gerechter Sprache, die in den Jahren 2001 bis 2006 von 40 weiblichen und 12 männlichen BibelwissenschaftlerInnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erarbeitet wurde.

Der Grund für die oft frauenverachtende Auslegung diverser Bibelstellen liegt laut Janssen darin, dass erst seit den 1970er Jahren Frauen an der Interpretation der Bibel überhaupt ein Mitspracherecht hatten. Seither versuche die feministische Theologie, die Geschichte der Männer neu zu lesen, so Janssen. Eva zum Beispiel sei in den ursprünglichen Texten noch nicht als Sünderin klassifiziert. Das Wort Sünde komme dort überhaupt nicht vor. Stattdessen habe Eva vom Baum der Erkenntnis gegessen, um ihren Wissensdurst zu stillen und sich zu emanzipieren und so sei sie, noch vor Adam, erwachsen geworden.

Zum Weltfrauenkampftag spielte RaBe heute einen Ausschnitt aus dem rund 30-minütigen Gespräch von Radio Corax in Halle mit Claudia Janssen.