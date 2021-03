Audiowalk bringt frischen Wind ins Museum

Historischen Museen haftet oft etwas Verstaubtes an. Was aber, wenn plötzlich Figuren aus vergangenen Jahrhunderten zum Leben erweckt werden und in der Ausstellung zu Wort kommen? Was, wenn es plötzlich genau klingt, wie im Bern des 16. Jahrhunderts?

Genau das passiert derzeit im Bernischen Historischen Museum . Die beiden ehemaligen HKB-Studenten Luca Egger und Michael Gsteiger haben den Audiowalk « Louf mit mir » produziert, der die Besucher*innen mitnimmt auf eine abenteuerliche Reise quer durch die Ausstellung. Die beiden treten dabei selber als erzählende Instanzen auf, leihen Personen auf Gemälden ihre Stimme und kreieren mit aufwändiger Soundcollage ein Ambiente, das einen ins Bern des 16. Jahrhunderts abtauchen lässt.

«Louf mit mir» bringt neuen Wind in die Dauerausstellung des Bernischen Historischen Museums. Schön!

Für den Audiowalk «Louf mit mir» können am Empfang des Bernischen Historischen Museums Tablet und Kopfhörer ausgeliehen werden.