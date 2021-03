Fleisch – Umstrittenes Konsumgut

Heute im RaBe-Info werfen wir einen Blick auf die Ausstellung über das umstrittene Konsumgut Fleisch, blicken auf die sich verschärfende Situation in Myanmar und auf eine Szene im Corona-Sommer im Wien.

«Fleisch geht uns alle an»

Kein anderes Nahrungsmittel ist so heftig umstritten und hat einen so grossen Wandel im Ansehen erlebt wie Fleisch. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass Fleisch eben nicht einfach nur ein Nahrungsmittel ist, sondern viel mehr: Konsumgut, Rohstoff, Tier, Mensch, Umweltsünder. Beim Fleisch scheiden sich die Geister – beim Fleisch geht’s um die Wurst, denn beim Fleisch taucht unweigerlich auch die Frage nach einem «richtigen» Leben auf.

«Fleisch geht uns alle an», findet auch Hannes Mangold, Kurator der Schweizerischen Nationalbibliothek. Deswegen gibt’s dort derzeit eine Ausstellung zu sehen, welche die Rolle von Fleisch zwischen Lebewesen, Ware und Genussmittel beleuchtet. Fleisch – die Ausstellung zum Innenleben zeigt anhand von Plakaten, Büchern, Bildern und kurzen Filmen aus der hauseigenen Sammlung, welche Rolle Fleisch in unserem Leben spielt und wie sich unser Verhältnis dazu verändert hat. Die Bilder und Texte zeigen: Fleisch hat auch eine lange künstlerische Tradition, in welcher Lust und Ekel oft nahe beieinander liegen.

Im Interview mit RaBe spricht Kurator Hannes Mangold darüber, warum auch vegane Kochbücher in eine Ausstellung zum Thema Fleisch gehören und wer eine solche Austellung überhaupt besucht:

Fleisch – eine Ausstellung zum Innenleben, Schweizerische Nationalbibliothek, bis 30. Juni 2021

Folter und scharfe Munition in Myanmar

Seit der Machtübernahme durch das Militär Anfang Februar finden in Myanmar täglich Proteste statt. Dabei geht die Polizei immer brutaler gegen Demonstrierende vor. Laut internationalen Beobachter*innen, zum Beispiel von Amnesty International [https://www.amnesty.ch/de/laender/asien-pazifik/myanmar/dok/2021/kampfverbaende-gegen-demonstrierende/] , gibt es Beweise für aussergerichtliche Hinrichtungen und Folter in Gefängnissen.

Auch der Demokratieaktivist Sai Luu aus der zweitgrössten Stadt Myanmars, Mandalay, berichtet von massiver Polizeirepression: «Ich habe schon von mehreren Fällen gehört, bei denen die Polizei nachts Menschen aus ihren Häusern geholt hat. Am nächsten Morgen haben die Beamten dann die Verwandten aufgefordert, die Leichen der Verhafteten abzuholen. Diese waren verstümmelt und übersät mit Wunden.»

Dabei sei klar, dass sich die Polizei auch weiterhin als Handlangerin der Putsch-Generäle zur Verfügung stellen werde, denn in Myanmar sei die Polizei noch nie die ausführende Gewalt der zivilen Politik gewesen. Bei der Demokratisierung Myanmars 2010 habe man dem Militär das Zugeständnis gemacht, dass die Polizei weiterhin zu ihnen gehören werde. «Personen, die jetzt noch eine Polizeiuniform tragen, sind Soldaten des Militärs», so Luu.

Auf einer symbolischen Ebene begrüsse Luu zwar die EU-Sanktionen gegen die Militärs, er gibt aber zu bedenken, dass sich die Generäle kaum davon beeindrucken lassen. Das Militär in Myanmar habe schon gut 50 Jahre mit internationalen Sanktionen gelebt und habe es trotzdem immer geschafft, sich selbst zu bereichern und die Bevölkerung zu unterdrücken – auch ohne internationale Beziehungen. «Wir sehen die Brutalität des Militärs jeden Tag auf unseren Strassen. Internationalen Sanktionen werden diese Maschinerie nicht stoppen können», sagt Luu im Interview mit RaBe.

«Eine Szene in Wien»

Wie immer am Freitag wird auch das heutige Info abgerundet durch unsere akustische Kolumne, den Radioblog. Heute stammt dieser aus der Feder des Nachwuchsautors Valerio Meuli. Der Bündner ist der Uni wegen nach Basel gezogen – den letzten Sommer verbracht er jedoch in Wien. Ein Sommer, der anders war als alle davor…