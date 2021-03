Jensits Radio! – Die Heitere Frühlingssendung über Anfänge, Enden und Anfänge

In jeder Gegenwart liegt der Wandel verborgen.

In der nächsten Sendung von Jensits Radio! widmen wir uns Geburt und Tod – den Übergängen am «Anfang» und «Ende» des Erdenlebens. Mit einer Hebamme und einer Spitalseelsorgerin gehen wir entlang der Grenzen unseres bewussten Erlebens. Zudem setzen sich verschiedene Künstler*innen sowie Teilnehmer*innen aus dem Heitere Theateratelier mit ihrer persönlichen Perspektive auf die Transformation des Lebens auseinander.

Mit der Band Hermanos Perdidos, der Spitalseelsorgerin Anja Michel, der Hebamme Marlis Koch-Schlechten, der RaBe-Moderatorin Nadja Radi, den Heitere Theateratelier-teilnehmer*innen Maël, Louis, Peter, Debi, Kathrin, Carousle, Chris, Oli, Stephan, der On the Road Moderation Geile heilige Antenne und Miki in the Space, dem Schauspieler Andri Schenardi, der Autorin Noemie Somalvico und dem roten Faden aka. Rocket Rahel.