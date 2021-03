Auf der Alp oder im Marzili-Freibad, mit oder ohne Ja-Wort und Eheringen. In einer freien Trauung ist Vieles möglich. Angela Nacke und Philipp Rappo bieten mit Rainbow-Zeremonie diverse individuelle Zeremonien an, die sich vor allem an gleichgeschlechtliche Paare richten. Was für neue Rituale dabei entstehen, erzählt Angela Nacke unserer Redaktorin Anouk Wüthrich.