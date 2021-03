Strong Legs in the House

Gast unserer 3. Sendung war Cedu aka Strong Legs, eine Hälfte des umtribigen DJ- und Veranstaltungsduo Power to the People (PTTP). Im Gespräch hat er uns erzählt wieso seine Vinyl Sammlung momentan wenig Verwendung an den DJ Decks findet und was ihn im Lockdown auf Zack gehalten hat. Ausserdem hat uns Cedu etwas mehr über das Projekt SOSO (Sub Office of Spaceoperations) verraten: Dabei handelt es sich um die neue räumliche Nutzung des Lokals, welches sich zwischen dem Kapitel und der Choutte befindet. Noch diesen Monat werden dort erste Streaming Events stattfinden. Wir werden euch darüber hier bei 4 the Record natürlich auf dem laufenden halten.

