Morgen startet das berüchtigte «Fumetto»-Comicfestival

Das Hilfswerk „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützt seit vielen Jahren das Fumetto Festival in Luzern und nimmt jeweils einen Illustratoren oder eine Comiczeichnerin mit auf ferne Missionen. Letztes Jahr ging die Zeichnerin Eva Rust mit „Ärzte ohne Grenzen“ in das ärmste Land der Welt, den Südsudan. Durch die Zeichnungen sollen schwierige, uns fremde Themen, in der Schweiz bekannter werden. Eva Rust reiste mit Ärzte ohne Grenzen nach Agok, wo die Organisation ein Spital unterhält. Die grosse Gefahr, neben der erdrückenden Armut, sind giftige Schlangen, die in der Regenzeit aus den Ritzen im Boden kommen und bis in die Häuser der Menschen schleichen. Gegen viele Schlangengifte gibt es auch ein Gegengift. Doch, wie Eva Rust im Interview mit RaBe Info erklärt, ist das Spital in vielen Fällen zu weit weg und das Gegengift viel zu teuer. Die Folgen sind Amputationen und Erblindungen, rund 100 000 Menschen pro Jahr sterben im Südsudan an unbehandelten Schlangenbissen. Das Motto des diesjährigen Comicfestivals Fumetto ist „Same Same But Different“. Dazu würden auch die Schlangen passen, meint Eva Rust. Während wir hier in der Schweiz lernen, dass Schlangen mit runden Pupillen nicht gefährlich sind, sei das im Südsudan gar nicht so. Das gleiche mit der Grösse, was hier für eine Blindschleiche gehalten würde, wäre dort die giftigste aller Schlangen, eine schwarze Mumba.

Eva Rust im Interview mit RaBe-Info:

Hier gibt’s das Comic „Welcome to Agok Paradise“ von Eva Rust zu lesen. Das Fumetto Comicfestival findet vom 20. bis am 28. März 2021 online statt.