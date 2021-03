Gespielte Lieder 30.03.2021

01 The Cyborgs – Extreme Boogie 2015

02 Moody Waters – Let´S Spend The Night Together 1968

03 R.L. Burnside – Glory Be 2004

04 Elektrik Kezy Mezy – To Make You Mine 2009

05 Jack White – I’m Shakin 2012

06 Songhoy Blues – Should I Stay Or Should I Go 2015

07 Bror Gunnar Jansson – Stay out All Night Long 2019

08 White Miles – In The Mirror 2016

09 Tyler Bryant & The Shakedown – Downtown Tonight 2013

10 22-20’s – Devil In Me 2004

11 Larkin Poe – Black Betty Live 2020

12 The Kills – Half Of Us 2021

13 Captain Future – Holy Waters 2021

14 Charlie Beale feat. Robert Johnson – Stop Breakin‘ Down Blues 2014

15 Captain Beefheart – Electricity (Remix 2014)