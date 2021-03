The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 31.03.21

Neil Young – Heart Of Gold

Yaw – Where Would You Be

Baby Huey – A Change Is Going To Come

Lilacs & Champagne – Shower Scene

Pond – Jumbo

The Brian Jonestown Massacre – Anemone

Cochon Double – Rat Mort

King Krule – Lizard State

The Stepkids – La La

Snail Mail – Thinning

Giovanni Tommaso – Square Dance In Tokio

Titanic – Searchin‘

Pierre Lavin Pop Band – Ufo Invasion

Kalyanji Anandji – Dharmatma Theme Music

Group Takhala Ha – Dokhtar E Darya

Σωτηρης Κοματσιουλης – Κοίτα Φίλε

Omar Khorshid – Solenzana

Limousine – Luk Thung (Khun Playboy)

EYE – Le Croquis De La Femme

Facit – Pomodoriana Theme

Young Marco – Simple Dreams (Young Marco Du Remix)

Det Gylne Triangel – Maskindans

Dolphine Flight – La Plage

Beat Konducta – Dancing Girls Theme

Calibro 35 – Travelers

Yusef Lateef – The Plum Blossom

Doug Carn – Suratal Ihklas

Admas – Anchi Bale Game

Mulatu Astatke – Tezeta

Os Mulheres Negras – Mãoscolorida

Barney Rachabane – Jabu

Ronald Langestraat – In The Middle Of The Night

Rickard Jäverling – Road Across Worlds

Adrian Younge & Ali Shaheed Muhammad – Conexão (feat. João Donato)

Hashim – Al-Naafiysh (The Soul)

Cybotron – Clear

Newcleus – Jam On It

Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp – It Looked Shorter On The Map

Prince Buster’s All Stars – Linger On

Black Uhuru – Wood For My Fire (+ Version)