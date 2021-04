The new Fragrance by Botz3000. Wenn du nicht gerade an Covid erkrankt bist, riechst du von allen Ecken in der Stadt den Frühling und ihre Blumen. Die Nase kitzelt alsbald auf dem Balkon wieder gegrillt wird. Der Duft der penetranten Deos im Bus kann man dank der Maskenpflicht etwas umgehen. Selbes mit den Fürzen.

Richtig, die heutige Sendung widmet sich dem Thema Düfte. Kira und Maja von den Botzis baden für dich während zwei Stunden in diesem Duft-Parfüm.