Datzun Daze (Post-melan-coholic Eurock Sound Experience)

Nathanael, Jordi und Elia von Datzun Daze sind vorbeigekommen und haben ihr neues Projekt vorgestellt. Mit den drei Seislern haben wir über ihre Musik gesprochen, darüber wie die Jungs von End of Void (Elia und Jordi) einmal etwas mit Stimme (Nathanael) ausprobieren wollten und dabei eben Datzun Daze ins leben gerufen haben. Ihre Musik soll Bilder malen. Noch während der Sendung wurde ein erstes Video des Songs „Walk of Shame“ von ihnen veröffentlicht.

In der Sendung durften wir Live-Müsterchen hören von den Songs „Walk of Shame“, „Monet“ und „Clean Slate“. Wir sind sehr gespannt darauf, was noch kommt.

Sendung verpasst? Macht nichts, hier kannst du sie nachhören: Radieschen-Sendung vom 1. April 2021