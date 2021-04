The Hottest Morning Show In Town

Playlist vom 07.04.21

Louis Armstrong – Mack The Knife

Dj Shadow – Organ Donor

Röyksopp – So Easy

Anadol – Adieu

Sébastien Tellier – Devine

Château Ghetto – Espace fumeur

Forest Swords – The Plumes

Darkside – Golden Arrow

Beat Bronco Organ Trio – Missoula-Nairobi, Pt. 2

Electronic System – Sky Lab

Skinshape – I Didn’t Know

Felbm – When It Rains

Foxygen – San Francisco

Almunia – New Moon

St. Vincent – The Melting Of The Sun

Outer Space – Not Even Light

Dan Boadi And The African Internationals – Play That Funky Music

K. Frimpong & His Cuban Fiestas – Hwehwe Mu Na Yi Wo Mpena

Ebo Taylor – Odofo Nnyi Ekyir Biara

Alain Peters – Ti Pas, Ti Pas N’Arriver

Pharoah Sanders – Astral Traveling

Liquid Liquid – Optimo

Peter Walker – Sunshine

Dinosaur Jr. – I Ran Away

Television – See No Evil

Y Pants – Favorite Sweater

Bush Tetras – Things That Go Boom In The Night

C’hantal ‎– The Realm ’92 (Accapella)

Deerhof – Midnight, The Stars And You

Stanley Brinks & The Wave Pictures – Orange Juice

The Districts – 4th And Roebling

Arcade Fire – Reflektor

Delta 5 – Mind Your Own Business (Man Ray Radio Edit Remix)

Daft Punk – Lose Yourself To Dance

Nightmares On Wax – Now Is The Time

The Organauts – I Feel Love

Glass Candy – Life After Sundown