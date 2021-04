Wir räumen auf mit Irrtümmern übers Bienesterben, schauen welcher Unsinn in unseren Gesetzen steht und fragen einen Imker ob ihm der Tod seiner Bienen gleich nahe geht, wie der Tod eines anderen Haustieres. Susanne Grädel und Evelyne Béguin führen durch eine Sendung so bunt wie ein Blumenstrauss. Wie hilft man Wildbienen wirklich, warum sind unausgespülte Honiggläser so richtig gruusig und wie gross muss die Schrift auf Honiggläsern sein? Wir schaffen Klarheit.

Honigbienen verursachen Bienensterben

Das sagt André Rey, Präsident der IG Wildbiene, Nebst der bekannten Honigbiene gibt es in der Schweiz über 600 weitere Bienenarten. Über 50 Prozent dieser Wildbienenarten sind jedoch bedroht. Dafür verantwortlich ist untere anderem eine Honigbienen-Überpopulation. Dominique Bitschnau spricht mit André Rey über Irrtümer, die es in der Öffentlichkeit in Bezug auf Bienen gibt, und darüber, was man wirklich gegen das Bienensterben tun kann.

Mal ehrlich, Mark Garnier…

Was als «Hobby zum Ausprobieren» anfing, zählt heute 14 Völker und brachte letztes Jahr rund eine halbe Tonne Honig ein: In Urtenen-Schönbühl imkert Marc Garnier. Im Gespräch mit Helen Alt erzählt der 32-Jährige wie eng seine Beziehung zu seinen Bienen ist, weshalb einige Völker aggressiver sind als andere und was das mit der Königin zu tun hat. Und wir haben ihn gefragt, ob er denn seine Bienen wiedererkennen würde, wenn sie ihm davon fliegen würden.

Wer haftet eigentlich für Bienenstiche?

Für manche ghört ein Honigbrot zu jedem Frühstück. Bis der Honig griffbereit im Glas auf dem Tisch steht, müssen nicht nur hunderte Bienen fleissig ausschwärmen auch Imkerinnen und Hersteller von Honig durchlaufen einen langwierigen Prozess. Und wie könnte es anders sein, auch die Bienenhaltung und Honigproduktion wird reguliert von zig sinnvollen und weniger sinnvollen Vorschriften. Samuel Schwegler hat sich in die Gesetzestexte vertieft und die wichtigsten Grundsätze der gesetzeskonformen Honigproduktion für uns zusammengetragen.

