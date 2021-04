Berner Lesefest Aprillen: Lesung mit Beat Sterchi

In der Mittagslesung des Berner Lesefests Aprillen stellt Beat Sterchi sein neues Buch vor – live auf Rabe!

Beat Sterchi präsentiert sein lange Jahre erwartetes Buch „Capricho“. Der Berner Schriftsteller erzählt von einem Autor, der jeden Sommer in Spanien verbringt, in einem einfachen Haus, das am Ende der Landstrasse eines verfallenden Dorfes steht. Und in diesem Haus will er über das Dorf schreiben, die Geschichte dieses Ortes festhalten, aber es fehlen ihm die Worte. Also beginnt der Schriftsteller, seinen Garten zu bestellen, und entdeckt so die eigentliche Geschichte des Dorfes, indem er den Nachbarn näherkommt, mehr über ihre Geschichten erfährt und in Gartenangelegenheiten beraten wird. Beat Sterchi erzählt in poetischer Weise von der Langsamkeit, von der Geduld, und davon, wie man mit sich selber und der Natur ins Gespräch kommt.

Die Lesung wird von Tabea Steiner moderiert und kann von überall her mitgehört werden, nicht zuletzt auch aus der Altstadt, wo die Lesung mit Beat Sterchi direkt aus dem Schlachthaus vom Berner Kulturradio RaBe gesendet wird.

Donnerstag, 15. April 12-13 Uhr