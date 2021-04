Von Armstrong bis Braxton – DO 22. April 2021

DO 22. April 2021, 20:00-23:00

Crisscross 131, ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

Wahnsinnsradio Special 25 x 25: Von Louis Armstrong bis Anthony Braxton

Eine kleine Jazzgeschichte in 25 Beispielen: Henry Threadgill Sextet – Louis Armstrong and his Hot Five – Billie Holiday – Ella Fitzgerald – John Kirby Sextet – Django Reinhardt/Stéphane Grapelly – Duke Ellington Orchestra – Art Tatum – Charlie Parker/Dizzy Gillespie – Thelonious Monk – Art Blakey & the Jazz Messengers – Miles Davis Quintet – John Coltrane Quartet – Bill Evans Trio – Herbie Hancock – Gil Evans Orchestra – Miles Davis Bitches Brew – Weather Report – Steve Coleman & Five Elements – Keith Jarrett/Jan Garbarek – Cuong Vu/Pat Metheny – Ornette Coleman Quartet – Cecil Taylor Quintet – Anthony Braxton Quartet