Wir suchen zwei ehrenamtliche Vorstandsmitglieder

Radio Bern RaBe ist die Alternative in der Berner Medienlandschaft und das einzige Berner Radio, das auch seinen über 1000 Mitgliedern gehört. Diese sorgen dafür, dass RaBe 365 Tage im Jahr und 24 Stunden im Tag ein starkes und aussergewöhnliches Programm senden kann – ohne Werbeunterbrüche!

Seit 1996 sendet RaBe inzwischen fast hundert Sendungen. Neben dem vielfältigen Musikprogramm gibt es zahlreiche Sendungen zu Politik und Gesellschaft in 20 verschiedenen Sprachen. Und von Montag bis Freitag erscheint eine News-Sendung mit Geschichten zu Themen, die andernorts zu kurz kommen.

RaBe ist als Verein organisiert. Der Vorstand «Verein Radio Bern RaBe» trägt die Gesamtverantwortung für Finanzen, Personal, Infrastruktur, Projekte und die Strategie. An der Mitgliederversammlung im Juni 2021 werden zwei Vorstandsmitglieder zurücktreten. Aus diesem Grunde suchen wir zur Verstärkung des Vorstandes zwei neue Mitglieder:

Wir bieten

Grossen Gestaltungsspielraum und hohe Eigenverantwortung

Tiefen Einblick in einen funktionierenden Radiobetrieb

Vernetzung in der Schweizer Radio-Landschaft

Unterstützung bei der Einarbeitung in dein Ressort

Wir erwarten

Eine konstruktive, zuverlässige und konsensorientierte Arbeitsweise

Teilnahme an den Vorstandssitzungen monatlich (aktuell Montag 19:30 in Bern)

Teilnahme an sonstigen Sitzungen und Veranstaltungen, die dein Ressort betreffen

Individuelle und selbstständige Arbeit in deinem Ressort

Am wichtigsten ist deine Motivation und deine Identifikation mit unserem Verein. Die Arbeit im Vorstand ist ehrenamtlich und wird finanziell nicht entschädigt.