Tour Décolonial – Infoserie zur Tour de Lorraine 2021

„Köpfe und Herzen dekolonisieren“

Die Tour de Lorraine sorgt jedes Jahr für Gesprächsstoff in der Stadt Bern. Besonders die lange Nacht der Konzerte und Partys in rund 20 Lokalen auf beiden Seiten der Lorrainebrücke ist ein Highlight im Berner Kulturkalender. Entstanden ist das Widerstandsfest aus den Protesten gegen das World Economic Forum «WEF» im Jahr 2000. Seither hat sich die Tour de Lorraine als Politfestival etabliert, die gesamten Einnahmen der Partys gehen an politische Projekte.

Passend zum Thema der jeweiligen Tour gibt es ein Programm aus Workshops, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Filmen, Theater oder Demo. Dieses Jahr läuft die Tour de Lorraine unter dem Titel: «Tour Décolonial-Köpfe und Herzen dekolonialisieren». Timo Righetti und Meret Oehen vom Organisationskollektiv der Tour de Lorraine 2021 waren bei uns im Studio zu Gast und haben erzählt, was es mit dem Titel und dem Programm auf sich hat. Der Auftakt zu unserer Info-Serie zum Thema Dekolonialisierung.



Der Podcast zur Serie wird hier laufend ergänzt.

Die Tour de Lorraine findet vom 30.04.2021 – 13.05.2021 statt. Viele Veranstaltungen finden online statt und für viele ist eine Anmeldung erforderlich.