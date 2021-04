Let there be! Gespielte Lieder 27.April

Gespielte Lieder 27.04.03.2021 /20:00



189 Sendung 27 April 202

Let there be Synthesizer Örgan

gespielte Lieder

01 Deep Purple – Perfect Strangers 1984

02 The Spencer Davis Group – Gimme Some Lovin 1966

03 Frumpy – How the Gypsy was Born 1971

04 Blue Öyster Cult – Black Blade 1980

05 Motorpsycho – Circles Around the Sun, Pt.2 2020

06 Mono Void – Refuge 2021

07 Young Gods – Lointaine 1995

08 Vaisseau – The Liberator 2020

09 Radiohead – Myxomatosis 2003

10 The Nice – America 1972

11 Tubeway Army – Are Friends Electric 1979