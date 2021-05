DO 6. Mai 2021, 23:00-24:00

Crisscross 132 ..Jazz kreuz und verquer – mit Jürg Solothurnmann

CD-Aktualitäten

CHARLES LLOYD & THE MARVELS: TONE POEM (Blue Note) – JOHN BEASLEY: MONK‘ORCHESTRA PLAYS BEASLEY (Mack Avenue) – TOM RAINEY OBBLIGATO: UNTUCKED IN HANNOVER (Intakt) – _UNK: UNK NOW (Circum-Disc) – MORE SOMA: HONDEN DONDEN DANS (Circum-Disc) – VIJAY IYER/ LINDA MAY HAN OH/ TYSHAWN SOREY: UNEASY (ECM) – SHAI MAESTRO: HUMAN (ECM)