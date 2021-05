Rabe feiert 25 Jahre Jubiläum und wir tanzen 90 Minuten lang live mit. Mitten auf die Tanzfläche trauen sich nicht alle, aber sind wir ehrlich, bei guter Musik können wir nicht anders als uns zu bewegen. Musik zum tanzen bietet Blaton in dieser Sendung aus den verschiedensten Genres. Zwischen der Musik wird es auch nicht langweilig.

Warum tanzen wir?

Mit dem Fuss den Takt klopfen, mit dem Kopf wippen oder gleich mit vollem Körpereinsatz tanzen. Warum fährt uns Rhythmus eigentlich so in die Glieder? Die Wissenschaft ist sich bis heute nicht einig. Der tanzende Kakadu Snowball (siehe Youtube) führte sie 2007 aber auf eine heisse Fährte: Die vokale Imitation. Was es damit auf sich hat und warum der Homo Sapiens tanzt, erklärt Helen Alt in ihrem Beitrag.

Der Tanz und seine bewegte Geschichte

Tanz bewegt und bewegt hat sich der Mensch seit es die Menschheit gibt. Zusammen mit der Tanzdramaturgin und Tanz- und Theaterwissenschaftlerin Johanna Hilari gräbt Evelyne Béguin in unserem Talk „Blaton Mal Ehrlich“ nach den Ursprüngen des Tanzes und begibt sich auf eine tanzgeschichtliche Reise von den höfischen Tänzen des Sonnen Königs Louis des Vierzehnten, übers klassische Ballett, den Tanzfilmhype der 80er Jahre bis in die zeitgenössische Auseinandersetzung mit Tanz.

Wie notiert man sich Tänze?

Diese Frage klären wir mit Hilfe von Exequiel Barreras, er ist choreographischer Assistent und Probeleiter bei der Tanzkompanie des Konzert Theaters Bern.

Volkstänze wieder in Mode

Tanz-Szenen bilden sich in fast jeder Tanzart. Jedoch gibt es wenige, die traditionelle Volkstänze mit Nonkonformität verbinden. An Bal-Folk-Anlässen geschieht genau das. Es wird eine Sammlung europäischer Volkstänze getanzt, dabei gelten keine Kleidervorschriften und mitmachen dürfen alle, ob sie den Tanzschritt kennen oder nicht. In einer musikalischen Collage von Dominique Bitschnau geben fünf junge Menschen Einblick in die Bal-Folk-Szene und erzählen, was sie daran so fasziniert.

Entstanden ist eine kunterbunte Livesendung moderiert durch Ralph Nater und Samuel Schwegler. Viel Spass beim hören:

Wenn du auf dem laufenden bleiben willst, was wir in der Blaton Redaktion so treiben, empfehlen wir dir, uns auf Twitter oder Instagram zu folgen.