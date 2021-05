Figub Brazlevič war zu Gast

Letzten Freitagabend durften wir Figub Brazlevič live in der Sollbruchstelle begrüssen. Über die letzten Jahre haben wir von Gschächnütschlimmers das Machen von Figub rege verfolgt. Das erste Mal auf ihn aufmerksam wurde ich während einer Freestyle Cypher von Rap am Mittwoch im 2012 wo Figub einige Beats für die MCs bereitstellte. Als ich dann 2016 vernommen habe, dass Figub zusammen mit MC Rene ein Album mit dem Titel KHAZRAJE rausgibt war ich schon ziemlich hin und weg – so etwas gutes hatte ich schon lange nicht mehr gehört. MC Rene, der oft als der meist unterschätzte Rapper Deutschlands betitelt wird, eine eigene Sendung auf Viva hatte und ein Jahr als Comedian-Nomade mit der Bahnkarte100 in Deutschland unterwegs war macht ein Album zusammen mit dem aufstrebenden, 16 Jahre jüngeren Boom-Bap-Producer Figub – dopeness pur!

Nach dem gemeinsamen Album mit MC Rene produzierte Figub munter weiter für viele Rap Grössen in Deutschland aber auch in Übersee, gründete sein eigenes Indie-Label Krekpek Records und hat im Jahr 2020 fast jede Woche ein neues Video zu seinem Projekt Booth Brothers & Sisters (prod. Figub Brazlevic) releast. Figub träg die Golden Era in und mit sich.

2021 erschien nun ein weiteres Gemeinsames Werk mit MC Rene Irgendwas Stimmt produziert von Mario, wie Figub Brazlevič mit bürgerlichem Namen heisst auf dem Indie Label Krekpek Records. Ein Album mit 19 Tracks gewidmet der goldenen Hip-Hop-Neuzeit (;-)). MC Rene gewährt dabei den Zuhörer*innen Einblick in seine Arbeit und rückblickend auch auf seine schwierigen Zeiten. Das Album ist auch eine Hommage an den Wegbegleiter Hip-Hop, der trotz einigen Jahren wo MC Rene diesem fernblieb, stets einen Platz in seinem Leben hatte. Auf dem Intro und Outro «ohne Frage» und «Blaue Noten lügen nicht» kommt der Meister seinerselbst aka Torch zu Worte – MC Rene hat nun mit der Unterstützung durch Figub zu sich gefunden und irgendwas stimmt eben. Ein Rap-Album im Jahr 2021, welches die Golden Era in die Neuzeit katapultiert.

Die Ganze Sendung inklusive dem Interview könnt ihr hier nachhören: