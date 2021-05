Pro und Contra Pestizid-Initiative

Heute sprechen wir mit Direktbetroffenen über Vor- und Nachteile der Pestizid-Initiative und blicken nach Berlin, wo eine Kampagne grosse Immobilienfirmen enteignen will, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Den Podcast zur Sendung gibts hier (ab Mittag):

Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide

Wie soll die Landwirtschaft in Zukunft aussehen? Diese Frage steht im Zentrum der Initiative «Für eine Schweiz ohne Pestizide». Sie nimmt damit ein ähnliches Thema auf wie die Trinkwasser-Initiative. Im Gegensatz zu dieser hat sie aber auch die Importe im Fokus: Nimmt die Stimmbevölkerung die Pestizid-Initiative an, so dürfte die Schweiz auch keine Lebensmittel mehr einführen, die mit Hilfe von Pestiziden hergestellt wurden. Zudem sieht sie ein generelles Verbot von synthetischen Pestiziden vor – die Trinkwasser-Initiative will hingegen nur Direktzahlungen streichen, wenn Landwirt*innen weiterhin synthetische Pflanzenschutzmittel einsetzen.

Die Schweiz müsse dringend die Notbremse ziehen, argumentiert das Initiativkomitee. «Die Auswirkungen des hohen Pestizideinsatzes auf das Grundwasser, die Böden und die Biodiversität sind immens», führt der gelernte Gärtner Dominik Waser aus. In den letzten 30 Jahren seien bereits rund 75% der Insekten verschwunden und bis zu zwei Millionen Menschen in der Schweiz würden verschmutztes Trinkwasser konsumieren. Bio-Landwirt Stefan Krähenbühl aus Murten hält dagegen, dass in den letzten Jahrzehnten in Sachen Pestizid-Einsatz schon sehr viel passiert sei. Er habe auf seinem Betrieb den Einsatz von Pflanzenschutzmittel bereits um 70% reduziert, die restlichen 30% seien jedoch unerlässlich, um die Ernährungssicherheit der Schweiz zu garantieren. So müsste er seine ganze Kartoffelernte vernichten, würde er nicht gegen die Kraut- und Knollenfäule vorgehen. Zudem nähmen die Grossverteiler seine Ware nicht ab, wenn der Salat Blattläuse aufweise, oder wenn in mehr als einer von 1000 Kirschen eine Made zu finden sei.

Laut Waser hätten viele der Pestizide negative Auswirkungen auf das Nervensystem der Menschen, sie seien mitverantwortlich unter anderem für Krebs- und Parkinsonerkrankungen. Bio-Landwirt Krähenbühl erklärt zwar ebenso, dass chemische Stoffe nicht gesund seien, möchte aber auch andere Branchen in den Fokus nehmen: Auch die Humanmedizin, der Verkehrs- der Dienstleistungssektor müssten das Thema angehen, denn in der Landwirtschaft sei das Bewusstsein schon längst vorhanden und die einzelnen Akteur*innen gäben sich bereits jetzt Mühe, den Pestizideinsatz zu klein wir möglich zu halten. «Wir machen das schliesslich nicht zum Spass», so Krähenbühl im Interview mit RaBe.

Am 13. Juni 2021 kommt die Pestizid-Initiative zur Abstimmung. Sie fordert den Verzicht auf synthetische Pestizide in der Nahrungsmittelproduktion, bei öffentlichen Plätzen und Privatpersonen mit einer Übergangsfrist von 10 Jahren und schützt die inländische Landwirtschaft durch gleiche Regeln für Importe.

Berliner Kampagne fordert Enteignung von Immobilienkonzernen

Die Mieten in Berlin steigen und steigen – In den letzten 10 Jahren haben sie sich verdoppelt, die Gehälter hingegen keineswegs. Zudem wurde vor 4 Wochen der sogenannte Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt. Dieser hat bis anhin die Mieten in Berlin gegen oben begrenzt. 1.5 Millionen Berliner*innen profitierten davon, nun drohen ihnen Nachzahlungen.

Damit spitzt sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter zu. Ein Grund ist, dass Mietwohnungen von Immobilienkonzernen als Geldanlage gekauft und teuer vermietet werden. Daran soll sich jetzt strukturell etwas verändern, das zumindest will die Kampagne «Deutsche Wohnen und Co. enteignen». Sie fordert, dass die Stadt grosse, börsennotierte Immobilienkonzerne enteignet. «Wir wollen mindestens 12 grosse Wohnungsbaukonzerne enteignen, die zusammen in Berlin über 240’000 Wohnungen besitzen. Alle, die mehr als 3’000 Wohnungen haben, sollen gegen Entschädigung enteignet werden», sagt Michael Prütz, Mitbegründer und Sprecher der Kampagne «Deutsche Wohnen und Co. enteignen». Die Kampgane wurde 2017 ins Leben gerufen. «Wir haben uns überlegt, wie wir die ganzen Proteste gegen die Mieterhöhung und Gentrifizierung bündeln können. Dabei haben wir gemerkt, dass wir eine Kampagne gegen die börsennotierten Konzerne lancieren müssen», so Michael Prütz.

Mittlerweile engagieren sich tausende Berliner*innen bei der Kampagne. Momentan werden Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt, das im September 2021 vors Volk kommen soll. Dafür müssen bis Ende Juni 175’000 Unterschriften zusammengebracht werden. In Pandemiezeiten und unter schlechten Wetterbedingungen ist dies keine leichte Aufgabe für die sogenannten Kiezteams, welche in den Stadtteilen Unterschriften sammeln. Konstantin, Teil des Kreuzberger Kiezteams, zeigt sich dennoch optimistisch: «Es gibt wenige, die explizit dagegen sind. Mittlerweile haben die allermeisten schon unterschrieben.»

Bis anhin wurden über 100’000 Unterschriften gesammelt. Kommt das Volksbegehren zustande, wird im September nicht nur über die Enteignung abgestimmt, sondern auch darüber, wem die Stadt in Zukunft gehören soll.