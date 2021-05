Indierock-Roman: The Wolfgang

Dass in The Wolfgang Musik eine zentrale Rolle spielt, wird schnell klar, beginnt der erste Roman aus der gemeinsamen Feder der beiden Thuner Autoren Mick Gurtner und Silvan Gertsch doch mit einem Song-Zitat:

«The road in front of us is long and it is wide / We’ve got beginners luck, we’ve got it on our side»

Die Zeilen aus dem Eels-Song «Beginner’s Luck» liefern denn auch gleich die Kurzzusammenfassung für die folgenden Ereignisse. The Wolfgang erzählt die Geschichte der beiden musikverrückten Freunde Liam und Gonzales, die quasi auf letzten Wunsch ihres verstorbenen Freundes Lukas eine Band gründen. So wird in einer Berner Bar unter dem Einfluss von Magic Mushrooms und hochprozentigem Whiskey The Wolfgang ins Leben gerufen. Es folgen Bandraumproben mit viel Bier, ein Hit-Song, der viral geht und dann spielen die beiden Helden tatsächlich auch schon ihr erstes Konzert im altehrwürdigen Mokka in Thun.

Das bunte Treiben der beiden Protagonisten wird in The Wolfgang abwechselnd aus Liams und aus Gonzales Perspektiven geschildert. Jeweils ein Kapitel lang ist eine Figur am Drücker, wobei Gertsch und Gurtner je für einen Charakter verantwortlich waren. Sobald ein Kapitel fertig war, wurde es an den anderen Autoren weitergeleitet, der die Geschichte dann aus der Perspektive seines Charakters fortsetzte. Das Ping-Pong-Verfahren habe immer wieder für Überraschungen gesorgt, erzählen Gurtner und Gertsch, etwa wenn der anderen eine unerwartete Wendung einbaut habe, auf die es dann zu reagieren galt. «Das war nicht immer einfach, aber immer lustig.»

Nach dem ersten Auftritt von The Wolfgang im Mokka, folgen Irrungen und Wirrungen, gebrochene Herzen, Streit, Wiederversöhnung und eine abenteuerliche Reise in den hohen Norden Schottlands, bevor sich die Band zum Grande Finale tatsächlich auf der Bühne eines ausverkauften Bierhübelis wiederfindet.

Mit ihrem ersten gemeinsamen Buch legt das Autoren-Duo Gertsch und Gurtner einen unterhaltsamen und fantasievollen Indierock-Roman mit zahlreichen absurd-skurrilen Episoden, viel Situationskomik und Lokalkolorit vor. Wer mit der Region Thun und Bern vertraut ist, wird viel Bekanntes wiederfinden: Etwa der Plattenladen ZigZag, die Bar Volver, das Mundwerk, der Schadaupark und natürlich das Konzertlokal Mokka. Die Lektüre macht deutlich: Da schlagen Musiknerd-Herzen in der jeweiligen Autoren-Brust, kommen doch Bands wie Pulp, Placebo, Coldplay, Biffy Clyro, Arab Strap und Mogwai zur Sprache.

Nein, selber auf der Bühne eines Bierhübelis spielen würde man nicht wollen. Also wollen vielleicht schon, aber schliesslich kenne man ja seine eigenen musikalischen Grenzen, sagen Gertsch und Gurtner – ersterer spielt Saxophon in einer Bigband, letzterer erlernt derzeit das Gitarrenspiel. Nichtdestotrotz gibt es zwei Songs der fiktiven Band The Wolfgang nun auch in Realität zu hören, dank der tatkräftigen Unterstützung von Adrian Weyermann (The Weyers) und dem Thuner Musiker Marco Colomba (Pleroma).

So klingen The Wolfgang bzw Gurtner und Gertsch im Interview: