Am 18. Juni übertragen wir um 19 Uhr das Konzert „Tauwetter in Wien“ der Freitagsakademie und senden live aus der Französischen Kirche Bern.

Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Mysliveček, von Dittersdorf und Haydn. Nebst dem Barock-Ensemble wird die Sopranistin Martina Janková, eine gefragte Mozart- und Barock-Interpretin, zu hören sein.

Für alle Klassik-Fans sei das Programm der Freitagsakademie empfohlen – es finden regelmässig Konzerte statt und sie werden ca. einmal im Monat auf RaBe übertragen.

Die in Tschechien geborene Schweizer Sopranistin Martina Janková ist eine international anerkannte Interpretin von Mozart- und Barockmusik. Neben ihrer Arbeit in der Oper ist sie eine gefragte Konzert- und Liedsängerin; sie trat an allen wichtigen Konzertsälen in Europa und den USA auf. Zahlreiche CDs und DVDs dokumentieren die Vielfältigkeit von Martina Janková.