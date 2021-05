Herrlich, diese sexistische Sprache

Sprache allein kann die Welt nicht verändern. Aber durch Sprache kann die Welt sichtbar gemacht und kritisch reflektiert werden. Dieser Meinung ist Erez Levon, Professor für Soziolinguistik und Gründer des Center for the Study of Language and Society (CSLS) an der Universität Bern. Inwiefern unsere Sprache sexistisch ist und warum es wichtig ist, sich über die genaue Bedeutung von Sprache Gedanken zu machen, findet Lea Stadelmann im Gespräch mit ihm heraus.

Wie Corona unsere Sprach verändert, hat das SRF in Zusammenarbeit mit dem Center for the Study of Language and Society in einer Studie untersucht.