Heute im RaBe-Info: Was spricht für und was gegen das Bundesgesetz über die polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus PMT? Und wie könnte der Berner Medienplatz der Zukunft ausschauen?

Umstrittenes Anti-Terrorgesetz PMT

Am 13. Juni 2021 entscheidet das Schweizer Stimmvolk über das Bundesgesetz über die polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus PMT. PMT will der Polizei massiv mehr Mittel verschaffen, um präventiv gegen mutmassliche terroristische Gefährder*innen vorzugehen.

Bundesrat, Parlamentsmehrheit und die bürgerlichen Parteien sprechen sich für das PMT-Gesetz aus. Justizministerin Karin Keller-Sutter betonte an der offiziellen Medienkonferenz des Bundesrates, man wolle mit dem PMT-Gesetz eine Lücke schliessen, damit die Polizei bereits früher gegen mutmassliche terroristische Gefährder*innen vorgehen könne, bevor allenfalls etwas passiere.

Dazu sieht das Gesetz verschiedene Zwangsmassnahmen vor, von milderen Massnahmen wie eine Melde- oder Gesprächsteilnahmepflicht über Kontakt-, Rayon- und Ausreiseverbote bis hin zu Hausarrest. Für die Anordnung dieser weitreichenden präventivpolizeilichen Massnahmen braucht es kein laufendes Strafverfahren, es reicht ein vager Anfangsverdacht.

Der Widerstand gegen das PMT-Gesetz ist breit und laut. Linksparteien, Menschen- und Grundrechtsorganisationen, Expert*innen von UNO und Europarat verurteilen das PMT-Gesetz als rechtsstaatlich höchst problematisch. Über 60 Schweizer Rechtsprofessor*innen kritisieren in einem Offenen Brief die Repression ohne verfahrensrechtliche Garantien und die unzureichende richterliche Kontrolle. Aufgrund des «extrem unpräzisen Begriffs des terroristischen Gefährders» öffne PMT der Willkür Tür und Tor. Es verstosse sowohl gegen die EMRK als auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention.

Markus Schefer, Rechtsprofessor an der Universität Basel hat den Offenen Brief nicht unterzeichnet. Gleichwohl ist er ebenso dezidiert gegen das PMT-Gesetz. Besonders beunruhigt Schefer, dass das Gesetz auch die Arbeit des Nachrichtendienstes in ganz erheblichem Masse verändern würde. Die Polizei kann die Zwangsmassnahmen nämlich nicht in Eigenregie anordnen, sondern nur auf Antrag der Kantone und Gemeinden, oder eben des Nachrichtendienstes.

Demnach wäre es gemäss Schefer unabdingbar, dass die unabhängige Geheimdienstaufsicht jeden einzelnen Fall überprüfen müsste, vor allem weil eine nachträgliche verfahrensrechtliche Überprüfung der Entscheide kaum möglich sein dürfte. Diesbezüglich aber sei im PMT-Gesetz nichts vorgesehen.

Folgende Parteien unterstützen das Anti-Terrorgesetz PMT: EVP, FDP, Mitte, SVP

Folgende Parteien lehnen es ab: GLP, Grüne und SP

Die EDU hat die Stimmfreigabe beschlossen

Radioblog: Medienplatz Bern

In unserer heutigen akustischen Kolumne ist RaBe-Mitgründer und Anwalt Willi Egloff zu Gast. Er analysiert die jüngsten Entwicklungen beim Tamedia-Konzern im Hinblick auf den Berner Medienplatz und räumt dabei dem RaBe und dem Journal B durchaus eine wichtige Rolle ein…