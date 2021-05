Americana, Blues, Bluegrass, Celtic Rock, so cool; zum Abschluss der 25 Jahre RaBe Jubiläum Party, in der Berner Sollbruchstelle bringen Abbazappa & Swamp Digger am 25 Mai 20:00 bis 22:00 Live aus dem Studio, ein fetziges Konzert von Menic and The Buncrana Firecrakers, und Du kannst den RaBe Stream zuhause oder im Kultur Stunden Hotel geniessen. Also nicht verpassen und vorbeikommen erwünscht.