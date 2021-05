Spez. Sek Lerbermatt – Entscheidung bleibt aus

Gymnasium Köniz Lerbermatt bleibt ein Sonderfall

Gymnasium ab der siebten Klasse oder nicht – Der Gemeinderat Köniz kann sich nicht entscheiden. Das Geschäft wird bis auf weiteres verschoben. Bereits seit über zwanzig Jahre ist die Spez. Sek am Gymnasium Köniz Lerbermatt ein Politikum. Andere Berner Gemeinden haben das System «Untergymnasium» schon lange abgeschafft. Doch die Befürworter der Spez. Sek Gymnasium Lerbermatt haben sich bisher immer durchgesetzt. Heute gilt ein Kompromiss; wenn ein Kind nach der sechsten Klasse in die Spez. Sek kommt, darf es in Köniz wählen, ob er oder sie bereits ans Gymnasium will oder die Spez. Sek Klasse an der „klassische“ Oberstufe besuchen will. Die Spez. Sek an der Lerbermatt sei sehr beliebt bei den Schüler*innen, so Bernhard Bichsel im Interview mit RaBe Info. Der FDP-Politiker setzt sich im Vorstand des Vereins Pro Spez. Sek Lerbermatt für das Bestehen des Systems „Untergymnasium“ ein. Er vergleicht die Spez. Sek am Gymnasium mit Leistungssport.