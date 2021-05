Sterben und Tod

Jedes Leben hat ein Ende. Nur ist das eines der Themen, welches in unserer Gesellschaft gerne umgangen wird, eines, das rasch sprachlos macht. Bärn treit ist eine Bewegung, die sich zum Ziel macht, das Sterben und den Tod zu enttabuisieren. Wie genau, das erfahrt ihr in dieser Sendung. Dass man im Sterbeprozess, dem Leben nochmal sehr nahekommen kann, auch davon handelt diese Sendung. Und zuletzt teilen zwei Kinder ihre Gedanken zum Lebensende und wir erfahren unter anderem, was der Tod mit Süssigkeiten zu tun hat.

«Bärn treit» – Ein neuer Umgang mit dem Lebensende

Das Sterben, der Tod und die Trauer sollen in Bern mehr thematisiert und dadurch enttabuisiert werden. Dafür setzt sich die Bewegung Bärn Treit ein. Das Ziel: Bern soll eine mitfühlende Stadt werden. Was das genau ist und wie es erreicht werden soll, darüber hat Anouk Wüthrich mit Evelyn Hunziker vom Kompetenzzentrum Alter der Stadt Bern gesprochen.

Ein offenes Ohr für sterbende Menschen

Anja Michel ist reformierte Pfarrerin und Seelsorgerin. In der spezialisierten Palliative-Care Abteilung der Stiftung Diaconis bietet sie schwer erkrankten und sterbenden Menschen ihre spirituelle Begleitung an. Im Beitrag von Susanne Grädel erzählt Anja Michel von ihrer Arbeit als Seelsorgerin und verrät, welche Fragen und Wünsche bei den Patient*innen an ihrem Lebensende im Vordergrund stehen.

Du möchtest lernen, Menschen beim Sterben zu begleiten? Letze-Hilfe-Kurs

So denken Kinder übers Sterben

Wie ist das, wenn Menschen zum ersten Mal vom Tod erfahren? Was bedeutet Sterben für Kinder? Mischael Escher ist diesen Fragen nachgegangen und hat mit zwei Kindern gesprochen: Milo (7) und Vanja (5) erzählen von toten Mäusen, Trauer und langweiligen Sargaufenthalten.

Mit Kindern über den Tod reden ist nicht ganz einfach. Mischael Escher hat Tipps zusammengestellt:

Tipps: Wie spreche ich mit Kindern über den Tod?

machen, dass ein Gespräch jederzeit möglich ist. Auf die Fragen der Kinder eingehen.

Ehrlich sein.

Zugeben, dass ich selbst auch nicht alles weiss.

Vogel, welkes Laub,…) Dem Kind auch Fragen stellen, damit es eigene

Vorstellungen und Gefühle mitteilen kann.

Apropos:

Buchtipp zum Sendungsthema von Anna Christen aus der Buchhandlung Klamauk: Ausleben – Gedanken an den Tod verschiebt man gerne auf später, von Mena Kost und Annette Boutellier