«Time to Move» in der Grossen Halle

Es war keine gutes Jahr für kulturelle Projekte und schon gar nicht für solche, welche in öffentlichen Verkehrsmitteln hätten stattfinden sollen. Genau das wäre das Ansinnen von Time to Move gewesen, einem kollaborativ angelegten Projekt, bei dem Menschen unterschiedlichsten Alters und Herkunft mittun und das sich mit Mobiliät, Diversität und gesellschaftlichem Wandel befasst. Ursprünglich wäre geplant gewesen, mit dem Erzählmobil Geschichten zu sammeln, also Menschen dazu zu befragen, wie sie ihre Mitfahrenden und die Stadt wahrnehmen. Diese Geschichten wären dann theatral aufbereitet worden, um sie wiederum in Bussen zur Aufführung zu bringen.

Stattdessen zeigen die Time To Move-Macher*innen ihr Stück nun in der Grossen Halle der Reitschule. Das sei zwar nicht das gleiche, deswegen aber nicht weniger gut, sagt Diego Valsecchi, der zum Kernteam gehört. Aufgrund pandemiebedingter Verzögerungen dauerte das Projekte ganze 3.5 Jahre und erlebte so manche turbulente Kursänderung, wie Valsecchi, Wael Sami Elkholy, Dennis Schwabenland, Dagmar Kopše, Annemarie und Dodo in Interviewaufnahmen von Leandra Varga beschreiben:

Time to Move, noch bis 30.5.21 in der Grossen Halle der Reitschule, jeweils 19:15 Uhr

Die fünfzehnteilige Podcast-Reihe «Unterwegs mit dem Gast» gibt Einblick in den turbulenten Entstehungsprozess von Time to Move.