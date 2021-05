Spez. Sek Lerbermatt – Wie weiter?

Im Zentrum der heutigen Info-Sendung stehen Kinder und Jugendliche – Wir fragen ob das System Untergymnasium in der Lerbermatt abgeschafft werden soll und wie Velounfälle von Kindern und Jugendlichen verhindert werden könnten.

Gymnasium Köniz Lerbermatt bleibt ein Sonderfall

Gymnasium ab der siebten Klasse oder nicht – Der Gemeinderat Köniz kann sich nicht entscheiden, das Geschäft wird bis auf weiteres verschoben. Bereits seit über zwanzig Jahren ist die Spez. Sek am Gymnasium Köniz Lerbermatt ein Politikum. Andere Berner Gemeinden haben das System «Untergymnasium» schon lange abgeschafft, doch die Befürworter*innen der Spez. Sek Gymnasium Lerbermatt haben sich bisher immer durchgesetzt. Heute gilt ein Kompromiss – Wenn ein Kind nach der sechsten Klasse in die Spez. Sek kommt, darf es in Köniz wählen, ob er oder sie bereits ans Gymnasium oder die Spez. Sek Klasse an der „klassischen“ Oberstufe besuchen will.

Die Spez. Sek an der Lerbermatt sei bei den Schüler*innen sehr beliebt, so Bernhard Bichsel im Interview mit RaBe Info. Der FDP-Politiker setzt sich im Vorstand des Vereins Pro Spez. Sek Lerbermatt für das Bestehen des Systems «Untergymnasium» ein. Er vergleicht die Spez. Sek am Gymnasium mit Leistungssport.

Kinder überraschen – auch auf dem Velo

Langsam können sich die wärmeren Temperaturen doch durchsetzen. Das bedeutet auch, dass Kinder wieder vermehrt aufs Fahrrad steigen um in die Schule, zum Sport oder in den Musikunterricht zu fahren. Jedes Jahr verletzen sich jedoch rund 50 Kinder bei Velounfällen schwer, zwei Kinder sterben.

Viele dieser Unfälle wären vermeidbar, erklärt Marc Kipfer von der Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU.

Kinder würden im Strassenverkehr oft überraschen. «Autofahrende müssen deswegen besonders vorsichtig sein wenn sich ein Kind mit dem Velo nähert – auch wenn sie selbst Vortritt hätten», so Kipfer. Man müsse mit allem rechnen, weswegen er empfiehlt, einen grossen Abstand einzuhalten.

Zudem rät er, mit kleinen Kindern das Fahrradfahren erst gut auf einer Nebenstrasse oder ums Haus herum zu üben und dass Kinder einen Helm und gut sichtbare Kleider tragen.